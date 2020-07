Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 26) : la Switch en force !

Chaque lundi, nous nous attardons sur les titres qui ont su vous faire sortir la carte bleue. Dans les environs ? Un jeu PS4 et quatre productions Switch. Ainsi, The Last of Us Part II garde la tête, et Animal Crossing: New Horizons, conserve la deuxième place. En outre, Mario Kart 8 Deluxe remonte un peu cette semaine et finit troisième.

Pour finir, 51 Worldwide Games est quatrième et Ring Fit Adventure est cinquième.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 22 au 27 juin 2020 :