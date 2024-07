Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 28 et 29) : encore et toujours des jeux Switch

Même pendant les vacances, les jeux vidéo continuent de se vendre en France, le S.E.L.L. ne se repose pas et a continué de dévoiler les titres qui se sont le mieux écoulés en version physique dans l'Hexagone ces derniers jours. Deux Top 5 très similaires, avec uniquement des jeux Nintendo Switch.

La semaine dernière, c'était Luigi's Mansion 2 HD qui était en tête des ventes, suivi par Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros. Wonder, Animal Crossing: New Horizons et Princess Peach: Showtime!. Cette semaine, eh bien ce sont encore les mieux jeux, presque dans le même ordre. Le podium ne change pas, mais Princess Peach: Showtime! et Animal Crossing: New Horizons inversent leurs positions.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 8 au 12 juillet 2024 :

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 15 au 20 juillet 2024 :