Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 31) : Luigi vers de nouveaux horizons

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et comme quasiment tous les lundis, ce sont encore les jeux Nintendo Switch qui dominent le Top 5, avec aujourd'hui le même podium que la semaine dernière et un jeu vieux de quatre ans qui revient dans le classement.

Luigi's Mansion 2 HD est toujours à la première position, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Wonder sur le podium. Princess Peach: Showtime! fait son retour dans le Top 5 à la quatrième place, tandis qu'Animal Crossing: New Horizons arrive en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 29 juillet au 2 août 2024 :