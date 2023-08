Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 32) : un Action-RPG s'invite à la fête

Nous sommes lundi, il fait très chaud, mais cela n'arrête pas le S.E.L.L., qui dévoile comme à son habitude le classement des jeux vidéo qui se sont le plus vendus en France ces derniers jours. Bon, le podium est exactement le même que la semaine dernière, mais un nouveau venu s'invite dans le Top 5.

En première place, nous retrouvons évidemment The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Pikmin 4, vous connaissez la chanson. Mais la quatrième place est occupé par Atlas Fallen, le jeu de rôle et d'action de Deck13 et Focus Entertainment qui était visiblement attendu par pas mal de joueurs, ces derniers ont été au rendez-vous dès le lancement. Enfin, New Super Mario Bros. U Deluxe occupe la cinquième et dernière place de ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 7 au 12 août 2023 :