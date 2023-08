Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 31) : Link toujours roi de la course face à Mario et aux Pikmin

Comme en chaque début de semaine, le S.E.L.L. est au rendez-vous pour dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un classement hebdomadaire sans gros changements, c'est encore une fois The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui se hisse en tête des ventes.

Le podium est complété par Mario Kart 8 Deluxe et Pikmin 4, deux autres exclusivités Switch. Et dans le reste du classement... encore des jeux Switch, avec New Super Mario Bros. U Deluxe et Mario Party Superstars.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 31 juillet au 5 août 2023 :