Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 37) : des voitures, un remaster et du kombat

Le début de la semaine a visiblement été compliqué pour le S.E.L.L., qui ne partage que maintenant le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un classement avec pas mal de nouveautés, et surtout des jeux encore différents de la semaine dernière.

The Crew Motorfest se hisse à la première place, sur PS5, suivi par Baten Kaitos I & II HD Remaster et Final Fantasy XVI. Mortal Kombat 1 est à la quatrième place, dans sa Premium Edition sur PS5, tandis que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est évidemment toujours là, encore à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 septembre 2023 :