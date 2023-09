Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 36) : la tête dans les étoiles, Zelda presque hors du Top 5 !

Nous sommes lundi, c'est donc l'heure de découvrir le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, évidemment partagé par le S.E.L.L.. Et, chose surprenante, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n'est pas premier. Ni second, ni troisième, ni même quatrième !

Eh non, c'est NBA 2K24 dans sa Kobe Bryant Edition sur PS5 qui se hisse en tête des ventes, suivi par un titre qui a fait parler de lui pendant des années : Starfield. Le titre de Bethesda s'installe à la seconde place, mais également en troisième et quatrième position avec sa Constellation Edition collector, l'occasion de voir la catégorie PC dans le classement général pour une fois. Enfin, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est quand même là, à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 4 au 9 septembre 2023 :