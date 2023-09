NBA 2K24 se fait descendre sur Steam (mais pas autant qu'Overwatch 2)

2K Games et Visual Concepts ont lancé la semaine dernière NBA 2K24, leur jeu de basketball annuel sous licence officielle. Un titre attendu par tous les amateurs du ballon orange, mais là, les développeurs n'ont pas été à la hauteur et le jeu se fait descendre, surtout sur Steam où il a des évaluations « extrêmement négatives ».

La raison ? Eh bien il y en a un tas. NBA 2K24 est bourré de bugs, la version PC est un portage des versions PS4 et Xbox One, le mode Carrière n'a pas d'histoire scénarisée, le gameplay n'a pas tant que ça évolué et le titre invite beaucoup trop les joueurs à payer des microtransactions pour avoir des matchs équitables en ligne. D'ailleurs, l'un des rares avis positifs sur Steam est un troll : « super pay2win ».

Il n'en fallait pas plus que pour NBA 2K24 se hisse à la seconde place du Hall of Shame, qui répertorie les jeux les moins bien notés sur Steam par les joueurs. C'est toujours Overwatch 2 qui est tout en haut avec un score de 0,99, mais NBA 2K24 arrive juste derrière avec 1,07. Les joueurs ont la rage d'avoir mis 60 € ou plus dans ce titre, ça se comprend. Vous pouvez retrouver les précédents NBA 2K sur Gamesplanet.