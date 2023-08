Overwatch 2 : c'est le pire jeu sur Steam, la faute aux Chinois

En octobre dernier, Blizzard a fermé les serveurs d'Overwatch, un jeu de tir compétitif premium façon hero shooter avec des loots boxes et une communauté qui attendaient depuis des années nouveautés. Dans la foulée, le studio américain a lancé Overwatch 2, version free-to-play de son FPS multijoueur avec de rares nouveautés...

L'accueil avait été mitigé, mais les joueurs étaient quand même au rendez-vous, avec 35 millions de joueurs sur consoles et ordinateurs, le titre étant ici jouable via Battle.net, la plateforme de Blizzard. Ou du moins, l'était, car Overwatch 2 est arrivé sur Steam le 10 août dernier, en même temps que la Saison 6 et le mode PvE tronqué Invasion (nous vous en reparlerons d'ailleurs prochainement en détails). Et c'est là que les ennuis recommencent pour Blizzard.

Sur Steam, Overwatch accumule les évaluations « extrêmement négatives », avec un score de 0,95 (9 %) sur Steam250, faisant de lui le jeu vidéo le plus mal noté sur la plateforme de Valve. En regardant les commentaires, il est clair que la communauté occidentale est remontée contre Blizzard qui a transformé un jeu compétitif à fort potentiel en simple machine à billets verts, la passion n'est plus là, mais comme l'a souligné l'analyste Daniel Ahmad, spécialiste du marché oriental, la raison à cette vague de mauvaises notes vient essentiellement de Chine.

Vous le savez sans doute, Blizzard a rompu son accord avec NetEase, et ses jeux ne sont désormais plus jouables en Chine, au grand dam des fans d'Overwatch et de World of Warcraft notamment. Les serveurs chinois ont été coupés, et même s'il est possible de passer par un VPN, les fans sont déçus et frustrés. Concernant Overwatch 2, eh bien la version Steam permet enfin de retrouver plus simplement le titre, mais il faut quand même passer par des serveurs officiels internationaux, avec ce que cela signifie de longs temps d'attente pour se connecter et de la latence pendant la partie. Et bien sûr, les mêmes critiques que tous les autres joueurs concernant le développement du jeu sont encore présents.

Avec l'arrivée d'Overwatch 2 sur Steam, c'est la première fois que les joueurs chinois peuvent enfin s'exprimer sur une plateforme officielle, et ils savent se faire entendre, allant même jusqu'à donner une bonne note à War of the Three Kingdoms, un jeu de cartes chinois très mal noté, pour qu'Overwatch 2 reste bien au fond du classement des pires jeux de Steam. L'idée semble surtout ici de montrer que la franchise est encore populaire en Chine, les joueurs veulent s'amuser sur le titre mais réclament des serveurs locaux pour mieux profiter du jeu. Reste désormais à savoir si Blizzard sera réceptif à ces critiques pour envisager un nouveau partenariat avec NetEase ou un autre studio afin d'éditer ses jeux en Chine.

Par ailleurs, sur Steam, eh bien Overwatch 2 a son petit succès, avec une pointe à 75 608 joueurs connectés en simultané le jour de son arrivée sur la plateforme, un joli chiffre redescendu à 46 328 hier, mais tout de même, les joueurs sont au rendez-vous sur Steam, alors qu'il n'y a rien de différent avec la plateforme Battle.net, loin d'être la pire sur le marché.

En clair, les joueurs ne sont pas contents, en Chine comme en Occident, mais Overwatch 2 continue son petit bonhomme de chemin. Vous pouvez retrouver des figurines des Héros du jeu, comme Tracer, à 15 € sur Amazon.

