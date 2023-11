Overwatch 2 x Le Sserafim : un clip, un mode de jeu et des skins ultra chères

Il y a deux semaines, Blizzard annonçait une nouvelle collaboration pour Overwatch 2, mais pas avec une licence de fiction. Non, le studio américain s'est rapproché du groupe de K-Pop Le Sserafim pour créer du contenu dans son FPS free-to-play, mais cela passe aussi par un clip musical pour la chanson Perfect Night :

Sakura, Chaewon, Yunjin, Kazuha, et Eunchae partagent ici la vedette avec Kiriko, Brigitte, D.Va, Tracer et Sombra, les Héroïnes d'Overwatch 2 voulant se rendre au concert de leur girls band préféré. Mais c'est loin d'être tout pour cette collaboration, car les joueurs d'OW 2 peuvent découvrir le mode de jeu Clash musical à durée limitée. Deux équipes de trois joueurs, avec Dazzle D.Va, Traysi Tracer, Kira-Kira Kiriko, BB Brigitte et Slay Star Sombra, doivent ici attaquer un distributeur de billets de concert à Busan et les rapporter à un point de contrôle, le but étant de marquer 25 points avant l'adversaire, et un certain Fawksey James Chacal s'invite même à la fête. En effectuant des parties, il est possible de gagner des récompenses, dont 35 000 points d'expérience pour le Passe de combat et la skin Légendaire James Chacal.

Pour aller encore plus loin, la boutique accueille évidemment ces skins pour les cinq Héroïnes, mais il faudra y mettre le prix. Chaque tenue coûte 1 900 Pièces Overwatch, mais la boutique propose également des lots avec une skin, une émote, une célébration, un porte-bonheur d'arme et une carte de visite contre 2 500 Pièces OW. Enfin, un lot XXL Le Sserafim regroupe tout cela, contre 6 800 Pièces OW. Pour rappel, cette monnaie virtuelle s'achète par packs, comptez 9,99 € pour 1 000 Pièces OW ou 49,99 € pour 7 500 Pièces OW, avec actuellement 50 % de Pièces bonus sur certains packs.

Enfin, Le Sserafim sera sur scène ce week-end à l'Anaheim Convention Center pour la BlizzCon 2023, le groupe de K-Pop va évidemment jouer Perfect Night mais aussi d'autres titres pendant le concert ce dimanche 5 novembre à 2h15. Après le concert, les joueurs vont débloquer cinq avatars FIM's Club pour personnaliser leur profil.

Vous pouvez retrouver des produits dérivés Overwatch sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.