Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 44) : Call of Duty refait une entrée fracassante

Nous sommes lundi, et comme chaque semaine, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en version physique en France ces derniers temps. Et sans surprise, le mastodonte annuel d'Activision s'impose dans le Top 5 en occupant trois places dans ce classement hebdomadaire.

Call of Duty: Vanguard se hisse en effet à la première place sur PS5, à la seconde sur PS4 et même à la cinquième sur Xbox One. FIFA 22, autre incontournable chaque année, est quant à lui à la quatrième place, tandis que le sympathique Mario Party Superstars se pose à la troisième place du podium.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 novembre 2021 :