MEMOREUM : un nouveau gameplay de 14 minutes révèle son atmosphère glaçante

Une nouvelle séquence de gameplay de MEMOREUM, capturée sur Meta Quest 3, nous plonge au cœur d’un univers de science-fiction aussi intrigant qu’inquiétant. Le jeu, déjà présenté lors de la Gamescom 2024, poursuit sa montée en puissance avec une atmosphère toujours plus pesante, entre mystère, exploration et tension psychologique.

Dès les premières secondes, la mise en scène installe un cadre narratif fort. Un échange entre Hudson et Otto introduit le joueur dans une intrigue où passé, mémoire et mission s’entremêlent. Otto évoque une relation ancienne et la nécessité de retrouver Horus pour obtenir une carte d’accès, posant les bases d’une quête teintée de secrets et de non-dits. Le ton est donné : ici, la narration guide autant qu’elle trouble.

L’environnement, lui, impose un style brut et réaliste. Le joueur évolue dans ce qui semble être un complexe scientifique ou industriel, fait de conduits de ventilation surdimensionnés, de portes verrouillées et de terminaux interactifs. Le design évoque à la fois Dead Space pour sa froideur métallique et Doom 3 pour son sentiment d’isolement. Chaque pièce semble raconter une histoire, chaque bruit faire écho à un danger latent.

Le gameplay alterne exploration et tension. À l’écran, des objectifs apparaissent régulièrement, tandis que l’on perçoit des interactions variées : panneaux de contrôle, mécanismes, mots de passe à déchiffrer. Ces éléments renforcent la dimension immersive propre à la VR, où chaque geste, chaque regard compte. À plusieurs reprises, la mention “ un allié a été tué ” vient rappeler que l’univers de MEMOREUM ne laisse pas de place à l’imprudence. Des sons étranges surgissent, des ombres passent, et le joueur avance, oscillant entre curiosité et méfiance.

La séquence dévoile aussi quelques indices d’un système de combat ou d’outil défensif, sans tout révéler. L’équilibre entre tension narrative et action semble au cœur de l’expérience, avec un rythme volontairement maîtrisé. Le joueur doit observer, écouter et réagir, plutôt que foncer tête baissée.

Enfin, un journal découvert vers la fin du passage évoque “ sept jours sans nourriture ni eau ” et “ quelque chose qui grogne dans la pièce voisine ”. Ce simple fragment de texte suffit à renforcer la sensation d’enfermement et de désespoir qui imprègne le jeu. On ressent la solitude, la peur du vide et l’incertitude d’un environnement qui semble vivant — ou presque.

Ce nouvel extrait confirme la direction artistique et narrative du projet : MEMOREUM veut mêler science-fiction, horreur et introspection, dans un cadre où la VR amplifie chaque frisson. Si le gameplay final parvient à équilibrer immersion, énigmes et action, le titre pourrait bien s’imposer comme une expérience marquante sur Meta Quest 3.

Memoreum sort le 9 octobre prochain, en exclusivité pour le moment, sur Meta Quest 3 et Meta Quest 3S. Vous pouvez le précommander au prix de 24.99 euros au lieu des 29.99 euros qu'il coutera une fois sorti.