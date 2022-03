Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, 14 minutes de gameplay incroyables et une période de sortie dans un nouveau State of Play spécial !

Depuis son officialisation en septembre 2020 (oui, déjà) avec un trailer ensorcelant, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ne s'est plus remontré, surtout qu'il avait été repoussé à 2022. Fort heureusement, Warner Bros. a bien reprécisé en janvier dernier la venue du titre en rayons pour cette année. Le récent State of Play était dédié aux jeux d'éditeurs japonais, rien d'étonnant à ce qu'il y ait pas fait d'apparition, mais les rumeurs qui voulaient que nous en entendions parler ce mois-ci avaient tout de même vu juste, en atteste la bonne nouvelle de ce début de semaine.

Préparez vos baguettes ! Un tout nouveau State of Play consacré à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard offrant un premier aperçu du gameplay sera diffusé ce jeudi 17 mars à 22h00 : https://t.co/keTdLLj6jJ pic.twitter.com/25cStGAr2b — PlayStation France (@PlayStationFR) March 14, 2022

Oui, nous allons enfin en voir plus concernant Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et ce pas plus tard que ce jeudi 17 mars à 22h00 ! Un State of Play lui sera entièrement dédié, bien qu'il s'agisse pour rappel d'un jeu multiplateforme attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Comme évoqué sur le PlayStation Blog, Avalanche Software et Warner Bros. Games se sont associés avec le constructeur pour nous proposer 20 minutes de présentation, dont 14 minutes de gameplay sur PlayStation 5. Le teaser accompagnant l'annonce nous montre un décor qui n'est pas sans rappeler celui de la Chambre des Secrets du deuxième volet des aventures de Harry Potter...

Vous pourrez suivre cet évènement depuis cet article une fois le lien disponible ou depuis Twitch, et nous y ajouterons les détails inédits qui y seront révélés après coup.

Mise à jour : pour patienter, voici un court teaser dans l'un des dortoirs de l'école.

Two more days! We can’t wait to finally show you the magic we’ve been creating in @HogwartsLegacy.



Thursday, March 17 @PlayStation #StateofPlay pic.twitter.com/uTJkXD1UfK — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) March 15, 2022

Mise à jour 17/03/22 : la présentation pourra être suivie ci-dessous.

Ces 14 minutes de présentation de gameplay ont tout pour plaire aux fans de la licence et ont été riches en détails. Nous pourrons donc créer notre sorcier ou sorcière de toute pièce, hautement personnalisable par la suite, avant de choisir notre maison à Poudlard, en passant évidemment par la case Choixpeau magique dans la salle de réception, et commencerons l'aventure en 5e année. Notre personnage aura comme particularité de pouvoir maîtriser une ancienne forme de magie, ce qui l'amènera à décider du destin du monde magique, rien que ça. L'histoire prendra place dans un monde vivant des années 1800, non seulement constitué de l'école, mais aussi de la campagne et de lieux connus comme Pré-au-Lard avec ses marchands ou encore Gringotts, ses chariots sur rails étant aperçus. En compagnie d'un vieux professeur, nous allons être confrontés à une rébellion de gobelins, qui semble être le sommet de l'iceberg, des mages sombres œuvrant dans l'ombre. Nous serons également confrontés à diverses créatures magiques corrompues par une force mystérieuse, des centaures, trolls et autres dragons étant montrés, chacune ayant ses forces et faiblesses comme dans tout bon RPG.

Mais pas de panique, notre arsenal sera plus que varié, puisque les nombreux cours de Poudlard en présence de professeurs inédits nous prépareront comme il faut à nous défendre en duel, à préparer des potions, devenir un botaniste hors pair en cultivant des plantes ou encore soigner les créatures magiques. Quelques visages familiers tels que celui de Sir Nicholas alias Nick Quasi-Sans-Tête seront également présents. Exploration du château avec son lot d'énigmes et de passages secrets, vol sur un balai avec même du Quidditch, mini-jeux, quêtes secondaires en tout genre, système de saison faisant évoluer notre environnement et bien plus sont également au programme.

Les affrontements nous feront utiliser une variété de sorts allant d'Incendio au terrible sortilège de la mort, Avada Kedavra, avec la possibilité d'utiliser des objets de l'environnement en les saisissants à distance, de déployer un bouclier, devenir invisible et utiliser différents finishers. Les potions octroieront des bonus par exemple et certaines plantes combattront même à nos côtés. Nous serons à même d'améliorer nos sorts, de looter et crafter de l'équipement, d'utiliser la Salle sur demande pour cultiver nos plantes et un hub personnalisable fera office de ménagerie pour nos créatures magiques. Enfin, se lier d'amitié avec d'autres élèves nous permettra d'en apprendre plus sur eux au fur et à mesure et ils nous accompagneront à l'aventure.

Aucune date de sortie fixe pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, mais il est toutefois bel et bien prévu pour la fin d'année 2022. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 69,99 €. Une présentation textuelle du jeu a également été effectuée sur le PlayStation Blog, à retrouver en page suivante, et vous pouvez aussi revoir séparément le gameplay et les commentaires de l'équipe de développment séparément avec les deux vidéos ci-dessus.

