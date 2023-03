Meta : la mise à jour V51 passera nos Meta Quest 2 et Pro sous Android 12L, de quoi changer pas mal de choses !

La mise à jour V51 des Meta Quest est déjà disponible pour les utilisateurs en accès anticipé (PTC). En plus d'apporter le local dimming de façon native pour le Meta Quest Pro, c'est surtout le changement d'OS, passant d'Android 10 à Android 12L, qui est important !

Android 12L



Meta a annoncé il y a quelques jours que toutes les nouvelles applications Meta Quest devront désormais fonctionner avec Android 12L. Vous aurez sûrement remarqué le « L » devant le numéro de version, celle-ci indique une modification de l'OS prévue pour des écrans plus larges. Le changement d'OS surviendra le 30 juin 2023. C'est Basti, un fameux dataminer, qui a partagé cette découverte sur Twitter :

v51 just released for the Meta Oculus Quest and it finally updated from Android 10 to 12 ???? — basti ???????? (@Basti564) March 27, 2023

L'Oculus Quest tourne sur Android 7, tandis que les Meta Quest 2 et Pro utilisent Android 10. Le passage à une version plus récente permettra aux équipes de Meta de renforcer la sécurité du système et d'améliorer la compatibilité avec les accessoires. De plus, il ne sera peut-être plus nécessaire de lancer les commandes ADB à chaque redémarrage du casque pour les utilisateurs de Quest Games Optimizer.

Meta n'a pas mentionné les gains de performances dans son message aux développeurs, et les notes de version pour la V51 ne sont pas encore disponibles. Il est donc trop tôt pour savoir quel sera l'impact réel de cette évolution. Des fonctionnalités supplémentaires et des gains de vitesse pourraient apparaître au cours des prochains mois, lorsque de nouveaux jeux et applications Meta Quest commenceront à cibler Android 12L.

Local dimming

Le local dimming deviendra une fonctionnalité avancée du Meta Quest Pro, améliorant la plage dynamique de l'écran. Pour simplifier, il s'agit de renforcer le contraste, notamment en faisant en sorte qu'une partie de l'image puisse être extrêmement claire et une autre partie extrêmement sombre, sans que lesdites parties se confondent et créent des noirs grisâtres. Sachez qu'avec le Quest Link ou Air Link, il est déjà possible (et sans attendre la MAJ) de profiter du local dimming en PC VR.

AVIF

La compression d'image AVIF (plus efficace que le JPEG) sera présente lors d'une capture ou d'un stream vidéo, offrant une meilleure réactivité et moins d'artefacts de compression.

Conclusion

Android 12L apportera de nombreuses petites améliorations et préparera le terrain pour les changements à venir avec le Meta Quest 3, qui devrait être lancé cet automne. Le Meta Quest 2 continuera d'être pris en charge, mais l'Oculus Quest ne recevra pas la mise à jour V51.

Nous espérons toutefois que le Meta Quest 2 ne sera pas abandonné quelques années après la sortie du Meta Quest 3, comme cela se passe actuellement avec l'Oculus Quest. En ces temps de transition écologique et de combat contre l'obsolescence programmée, ce serait une lourde faute pour Meta de répéter cette erreur.

Vous pouvez vous procurer un Meta Quest 2 à la Fnac, chez Darty ou encore sur Amazon. Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.