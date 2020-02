Metro Exodus : frisson et horreur en vue avec la bande-annonce du DLC Sam's Story

La deuxième et dernière extension majeure de Metro Exodus sort aujourd'hui même sur PC, PS4 et Xbox One, alors Deep Silver et 4A Games se devaient de dégainer une bande-annonce à cette occasion.

Sam's Story fera office d'épilogue pour Samuel Branskill, l'un des frères d'arme d'Artyom. Cette histoire postérieure à la fin du jeu de base amènera le Spartiate à quitter l'Aurora pour tenter de rejoindre ses États-Unis natals, afin de retrouver sa famille, potentiellement en vie alors qu'il a été découvert que Moscou n'a pas été la seule rescapée après la guerre. Mais comme le montre la vidéo, bien des dangers et créatures vont mettre son rêve en péril.

Pour rappel, Metro Exodus profitera de la sortie du DLC et de son premier anniversaire pour débarquer sur Steam ce 14 février 2020, après un an d'exclusivité Epic Games Store sur PC.

