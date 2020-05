Metro Exodus : un petit patch pour supprimer Denuvo et corriger quelques bugs

Décidément, pas grand monde n'aime Denuvo en ce moment. Pourtant prisé de plusieurs éditeurs, le logiciel anti-piratage est encore et toujours décrié par les joueurs, à tel point que les studios finissent par l'abandonner, où du moins le retirer quelques mois après le lancement du jeu. Ce sera le cas pour Metro Exodus.

Alors oui, le titre de 4A Games et Deep Silver n'est plus tout jeune, il a fêté son premier anniversaire en février dernier, et il vient de dire adieu à Denuvo grâce à une toute récente mise à jour. La version PC, que ce soit sur Steam, l'Epic Games Store ou le Xbox Game Pass pour PC, n'inclut désormais plus la protection anti-piratage, ce qui devrait améliorer les performances du jeu. Le patch apporte également quelques correctifs pour toutes les plateformes, notamment la suppression d'un bug lié aux filtres respiratoires dans le contenu additionnel Sam's Story. Comme expliqué en anglais dans le changelog, ce dernier s'usait bien trop rapidement dans certaines zones. Les développeurs en profitent pour rajouter un système de backup de sauvegarde pour la version Epic Games Store, « en cas de disfonctionnement de la sauvegarde dans le Cloud », corriger des crashs divers et corriger la rotation de la caméra, qui avait un souci après la dernière mise à jour de NVIDIA Ansel.

Pour rappel, Metro Exodus est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Lire aussi : TEST de Metro Exodus : le train à ne pas louper