BON PLAN sur Metro Exodus, l'édition limitée Aurora à prix cassé

Sorti en début d'année 2019, Metro Exodus met pour rappel en scène Artyom et une équipe de l'Ordre qui quittent enfin les tunnels du métro de Moscou pour explorer la Russie post-apocalyptique. Un voyage qui se fait à bord d'un train, l'Aurora, et ce dernier a donné son nom à l'édition limitée du jeu.

L'Édition limitée Aurora de Metro Exodus est actuellement en promotion sur Amazon, à 16,20 €, uniquement sur PlayStation 4 (et compatible PS5 avec une mise à jour gratuite). Cette édition inclut pour rappel le jeu, un steelbook exclusif, l'artbook The World of Metro et l'Expansion Pass avec les extensions.

Metro Exodus est un FPS narratif spectaculaire développé par 4A Games. Il mélange combat, infiltration, exploration et survival horror et propose l'un des univers les plus immersifs du jeu vidéo. Explorez les étendues sauvages de la Russie à travers des niveaux immenses et ouverts, et découvrez une histoire captivante qui commence au printemps pour vous mener jusqu'au coeur de l'hiver nucléaire. Inspiré des romans de Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus poursuit les aventures d'Artyom dans la plus grande aventure Metro à ce jour.

Vous pouvez également retrouver Metro Exodus Complete Edition sur PS5 à partir de 19,91 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.

