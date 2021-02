Metro Exodus : les versions PS5 et Xbox Series X et S détaillées, une Enhanced Edition annoncée sur PC

Metro Exodus fête aujourd'hui son second anniversaire, mais 4A Games est loin de l'oublier. Le studio avait déjà évoqué des versions PlayStation 5 et Xbox Series X | S en novembre dernier avec « un meilleur framerate, une meilleure résolution, une réduction des temps de chargement, en plus d'un ray tracing incroyable rendu possible par la nouvelle technologie qu'offrent les next-gen ». Il détaille aujourd'hui ces améliorations techniques.

4A Games rappelle que Metro Exodus a été l'un des premiers jeux à bénéficier du ray tracing sur PC, et maintenant que les PS5 et Xbox Series X | S sont compatibles avec cette technologie, il va effectuer une refonte de son moteur 4A Engine. Le titre sera ainsi jouable en 4K et à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X avec les techniques de Ray Traced Global Illumination (RTGI) et Ray Traced Emissive Lighting, il profitera également de temps de chargements réduits grâce aux SSD, de packs de textures 4K, d'un son audio spatialisé, d'une latence réduite avec les manettes Xbox et le support des fonctionnalités haptiques avec la DualSense des PS5. Sur Xbox Series S, Metro Exodus tournera à 1080p, avec un framerate encore à déterminer, mais il y aura quand même du ray tracing. Les développeurs veulent également apporter quelques petites optimisations comme la possibilité de changer la taille du champ de vision (FOV). Metro Exodus n'a malheureusement toujours aucune date de sortie sur PS5 et Xbox Series X | S, il est attendu dans le courant de l'année, et la mise à jour sera gratuite si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One (sinon, il coûte 24,50 € sur Amazon).

4A Games en profite pour annoncer une Enhanced Edition de Metro Exodus sur PC, avec là encore du RTGI. Le studio explique que les configurations minimales demanderont une carte graphique compatible avec le ray tracing et il s'agira d'un produit séparé, et non d'une mise à jour du jeu de base. Cependant, il sera offert à tous les joueurs possédant déjà le jeu sur Steam, l'Epic Games Store et GOG.com. Cette version améliorée reprendra les mêmes caractéristiques techniques que sur PS5 et Xbox Series X | S, mais avec des fonctionnalités exclusives comme le support du DLSS 2.0 et de l'Advanced Ray Traced Reflections pour un rendu visuel encore plus réaliste. Enfin, 4A Games annonce que Metro Exodus sortira sur Mac (Steam, EGS et App Store) le mois prochain, et un peu plus tard sur Linux (Steam).

Lire aussi : TEST de Metro Exodus : le train à ne pas louper