Metro : le prochain jeu aura du multijoueur, rétrospective et versions PS5 et Xbox Series X et S pour Exodus

Attention, coup de vieux imminent : Metro 2033 a 10 ans. Eh oui, le jeu de tir de 4A Games, inspiré du roman éponyme de Dmitry Glukhovsky, est sorti en 2010 et la franchise célèbre donc sa première décennie vidéoludique. Pour fêter ça, le studio partage une rétrospective interactive, à découvrir sur le site officiel de la licence.

4A Games et l'éditeur Deep Silver ne se contentent pas de ça, au contraire, les studios reconfirment qu'un nouveau jeu Metro est en cours de développement. Le titre, déjà évoqué en août 2019, sortira sur PC et les consoles de nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X et S) avec notamment un moteur de jeu amélioré pour profiter de la puissance de ces hardwares, et ce prochain jeu Metro devrait proposer du multijoueur. 4A Games s'est en effet associé à Saber Interactive, qui a cartonné récemment avec World War Z, pour créer une expérience en ligne dans l'univers post-apocalyptique de Metro, ce qui enthousiasme 4A Games :

En tant que petit studio, nous n'avons jamais pu rendre justice à nos ambitions, et nos idées n'ont jamais dépassé le stade de prototype. Mais grâce à l'expérience de Saber dans les jeux en ligne, nous explorons désormais activement le concept multijoueur qui offrira aux fans une nouvelle façon d'aborder le monde de Metro.

Enfin, les développeurs annoncent que Metro Exodus va prochainement avoir droit à ses versions PlayStation 5 et Xbox Series X et S, avec « un meilleur framerate, une meilleure résolution, une réduction des temps de chargement, en plus d'un ray tracing incroyable rendu possible par la nouvelle technologie qu'offrent les next-gen ». De quoi jouir d'un rendu visuel similaire à celui sur PC avec une RTX, mais sur consoles de salon. Les joueurs qui possèdent déjà le titre (vendu 17,38 € sur Amazon.fr) pourront profiter d'une mise à jour gratuite, mais aucune date de sortie n'a été donnée pour le moment.