Microsoft Flight Simulator : des images au-dessus des nuages partagées

Chaque semaine qui passe nous rapproche un peu plus de la fin de l'alpha de Microsoft Flight Simulator, de son entrée en bêta et surtout de sa sortie sur PC et Xbox One. Mais en attendant, Microsoft et Asobo Studios continuent de faire le point sur le développement de manière hebdomadaire.

Cette semaine, pas grand-chose de neuf pour l'alpha fermée de Microsoft Flight Simulator, les développeurs ont envoyé des invitations supplémentaires et travaillent avec ardeur pour lancer la quatrième phase d'alpha la semaine prochaine prochaine, avec donc un poil de retard par rapport au planning initial. En attendant, de nouvelles images sont partagées et à admirer sur la seconde page.

Pour rappel, Microsoft Flight Simulator est attendu dans le courant de l'année 2020, sur PC et Xbox One.