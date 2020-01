Microsoft : « Sony a fait un travail fantastique », Matt Booty dit du bien du constructeur japonais

La guerre des consoles a débuté entre Nintendo et SEGA dans les années 80, et désormais, ce sont Sony et Microsoft qui s'opposent avec leurs PlayStation et Xbox, Nintendo se positionnant sur un marché un peu différent. Sauf qu'au final, cette guerre n'existe que pour les joueurs, car entre les sociétés, c'est une concurrence très saine.

Matt Booty, responsable de Xbox Studios, s'est entretenu avec MCV et a notamment parlé de Sony, un studio japonais pour lequel il a beaucoup d'admiration, malgré le fait qu'il soit un concurrent de taille.

Bien évidemment, Microsoft et Sony vont une nouvelle fois « s'affronter » en cette fin d'année avec les lancements de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, même si Matt Booty estime que le constructeur américain se positionne sur un créneau un peu différent de Sony, d'où l'absence à ses yeux d'un réel affrontement.