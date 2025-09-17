MindsEye : « tout ce que je touche se transforme en merde », l'acteur principal a peur de ne jamais refaire de jeux vidéo

MindsEye, le pire jeu de 2025





Le nom d'Alex Hernandez vous est peut-être inconnu, mais vous connaissez sans doute sa voix et son visage. Le comédien a incarné Jacob Diaz, le personnage principal de MindEye, un jeu d'action conçu par Leslie Benzies, producteur des Grand Theft Auto. Ce dernier a fondé Build a Rocket Boy avec de grandes ambitions, mais son premier jeu a été un énorme échec. Les notes sont catastrophiques sur Metacritic (c'est le pire jeu de 2025), les ventes sont mauvaises, le studio a licencié et Sony a même remboursé des acheteurs sur PS5, un geste très rare de sa part. Comme si cela ne suffisait pas, des bots feraient la promotion de MindsEye et Leslie Benzies rejette la faute de cet échec sur « des saboteurs internes et externes ».

« Je ne pourrai peut-être plus jamais travailler dans le jeu vidéo »





De son côté, Alex Hernandez vit très mal cet échec critique et commercial. Si le comédien a déjà fait des apparitions dans des films et séries, il est aussi connu pour ses rôles dans des jeux vidéo. Bien avant MindsEye, il avait déjà incarné Lincoln Clay dans Mafia III, un opus très critiqué par les fans à sa sortie. Deux rôles principaux : deux échecs, Alex Hernandez s'est ainsi exprimé sur le sujet lors d'une discussion dans le podcast FRVR (via GamesRadar+) :

Je ne suis pas du tout superstitieux. Mais parfois, les signes du ciel sont la meilleure explication pour des événements plus… étranges et inattendus. Est-ce que j'ai l'inverse du toucher d'or ? Comme le toucher marron ? Est-ce que tout ce que je touche se transforme en merde ? Je me disais : « Je ne pourrai peut-être plus jamais travailler dans le jeu vidéo ». Car être le visage du jeu sur la boîte implique que les gens, à juste titre ou non, associent toutes leurs opinions – et surtout leurs émotions – à mon image.

Un comédien loin d'être mauvais





Rappelons quand même qu'Alex Hernandez a doublé des personnages secondaires dans des jeux bien meilleurs comme les titres narratifs The Walking Dead: A New Frontier et Batman: The Enemy Within de Telltale Games ou le jeu de boxe en VR Creed: Rise to Glory de Survios. Mais dans Mafia III et MindsEye, le visage du comédien est placardé sur la jaquette de ces deux titres... Reste à savoir cela va nuire à son image à l'avenir.

