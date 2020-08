DeskMini DMAF5 : MinisForum propose un mini PC avec AMD Ryzen 5

Dans sa gamme de mini PC, Intel a le NUC (Next Unit of Computing) qui fait figure de référence dans ce domaine. Néanmoins, MinisForum reprend quelques critiques à son compte au sujet de la lente amélioration des performances afin d'introduire le DeskMini DMAF5.

Dans des dimensions réduites de 12,7 x 12,7 x 4,8 cm avec un boîtier en aluminium mat, le DeskMini DMAF5 s'ouvre par le haut par simple double pression, ce qui permet d'ajouter facilement de la mémoire, un SSD ou encore un disque dur. Il est équipé d'un processeur mobile Ryzen 5 3550H d'AMD qui propose 4 cœurs et 8 threads avec une fréquence de base de 2,1 GHz et en mode Turbo de jusqu'à 3,7 GHz. Gravé en 12 nm, son enveloppe thermique nominale est de 35 W.

Reste que MinisForum assure que grâce à son système de refroidissement, aller au-delà de ce TPD est possible. Avec un ventilateur de grande taille, le fonctionnement serait silencieux à basse vitesse et inférieur à 30 dB.

La partie graphique est assurée par un processeur graphique Radeon Vega 8 cadencé à 1,2 GHz. C'est en association avec 8 Go de RAM DDR4 2400 MHz (et possibilité de jusqu'à 32 Go) et 256 Go de stockage en SSD M.2 NVMe. Le DeskMini DMAF5 peut également accueillir un disque dur SATA 3.0 de 2,5 pouces.

La connectivité est Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 grâce à une puce Intel AX200. La connectique comprend à l'avant un port USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, une prise Jack 3,5 mm. À l'arrière, ce sont 2 ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, HDMI 2.0, DisplayPort et 2 ports Gigabit Ethernet.

Pouvant faire tourner Windows 10, le DeskMini DMAF5 dispose d'un support à la norme de montage VESA pour une installation qui peut se faire à l'arrière de téléviseurs ou moniteurs compatibles.

Dans le cadre d'une campagne de financement participatif sur Indiegogo, le mini PC DeskMini DMAF5 est à titre indicatif annoncé à des prix allant de 361 € à 462 €, en fonction de la configuration choisie.