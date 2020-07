MISE A JOUR PS4 : une bêta d'un firmware 8.00 fait son apparition

Sony Interactive Entertainment continue de prendre soin de sa console du moment, la PS4. Ainsi, la firme japonaise prévoit de diffuser un tout nouveau firmware pour nos machines. Au pays du Soleil-Levant, certains utilisateurs ont reçu un petit mail pour installer la bêta d'une future mise à jour 8.00 ; nul doute que cela sera également propagé en Occident prochainement.

Quoi de neuf dans les parages ? Brièvement, le coin Party a été modifié et peaufiné (principalement les groupes avec la possibilité d'en créer de nouveau, d'en supprimer, de gérer plus facilement des messages), ou encore l’audio des micros s'installe dorénavant dans le menu rapide. Par ailleurs, une nouvelle option permet de voir (dans Party) les membres qui ont désactivé leur microphone. Et ? Rien d'autre de bien croustillant...

Bien évidemment, notez que tout cela n'est pas gravé dans le marbre. Ce qui veut dire ? Que le constructeur fait actuellement des tests pour savoir ce qu'il va proposer et diffuser à tous les utilisateurs. D'autres nouveautés pourraient également faire leur apparition... En d'autres termes, wait and see.

