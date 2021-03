MISE À JOUR PS4 : un firmware 8.5 en approche et déjà en bêta, de nouvelles fonctionnalités dévoilées

Cela fait depuis le firmware 8.03 publié en décembre que la PlayStation 4 n'a pas eu le droit à une nouvelle mise à jour de son logiciel système. La prochaine est en préparation, et des joueurs comme les journalistes de MP1st viennent même de recevoir un e-mail pour l'essayer en version bêta. Elle sera d'après eux numérotée 8.5, même si l'écran des paramètres la définit comme « mise à jour de printemps ».

Et son changelog nous dévoile déjà une partie de ce qui nous attend : la suppression des Communautés initiée avec le patch 8.00, la possibilité de désactiver des notifications de messages de groupe, ou encore une fonctionnalité pour demander à rejoindre une session plutôt que d'y être invité.

Principales fonctionnalités de cette version bêta du logiciel système Dans les messages, vous pouvez désormais activer / désactiver les notifications pour chacun des groupes auxquels vous appartenez. Sur l'écran du groupe, ouvrez le menu des options et sélectionnez « Désactiver les notifications ». Autres fonctionnalités de mises à jour Sur l'écran de session de jeu, vous pouvez maintenant utiliser le bouton « Demander à rejoindre » pour demander au chef de session de rejoindre sa partie. Le responsable de la session peut alors vous envoyer une invitation à rejoindre la session de jeu.

Lorsque vous jouez à un jeu que vous avez caché, les autres joueurs ne verront plus que vous y jouez.

Les communautés ne sont plus disponibles.

Il faudra certainement attendre plusieurs semaines avant que ces nouveautés soient accessibles au grand public.

