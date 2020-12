MISE À JOUR PS4 : le firmware 8.03 est disponible, avec une vraie nouveauté

La PlayStation 5 ne sera pas la seule a avoir droit à sa mise à jour aujourd'hui. La version 8.03 du logiciel système de la PS4 peut en effet être téléchargée depuis votre console, avec 476,9 Mo de données à récupérer avant installation. Et pour une fois, elle ne se contente pas d'améliorer les performances du système.

Une nouvelle option a été ajoutée au menu principal : Désactiver le chat audio des jeux permet d'automatiquement bloquer les options de chat vocal de l'ensemble de vos parties. Si vous n'aimez pas parler avec des joueurs en ligne, et surtout si vous n'aimez pas les entendre, cette fonction est faite pour vous, et vous n'aurez donc plus à gérer indépendamment chaque expérience.

Principales fonctionnalités de la mise à jour du logiciel système [Désactiver le chat audio des jeux] a été ajouté sous [Sons/Périphériques] dans le menu rapide. Si vous activez ce paramètre, le chat audio sera désactivé dans les jeux. Vous n'entendrez ni votre voix ni celle des autres joueurs. Ce paramètre ne s'applique pas au chat audio des Partys.

La PlayStation 4 est vendue à partir de 339,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : MISE A JOUR PS4 : le firmware 8.0 est enfin disponible pour tous