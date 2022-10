MISE A JOUR Switch : un firmware 15.0.0 disponible, quoi de neuf ?

Une nouvelle version du logiciel système de la Nintendo Switch vient d'être déployée ce jour. Le firmware 15.0.0 vient en effet d'être proposé en téléchargement et, s'il apporte bien quelques nouveautés de plus que les derniers patchs de routine, il ne va pas chambouler votre expérience utilisateur non plus.

Il permet en effet seulement d'accéder au menu audio « Bluetooth » depuis les paramètres de la console et de prendre des captures d'écran de l'application Nintendo Switch Online.

Ver. 15.0.0 (mise en ligne le 11/10/2022) Le menu audio Bluetooth a été déplacé dans les paramètres de la console.

Ajout de la possibilité d'effectuer des captures d'écran au sein de l'application Nintendo Switch Online du menu HOME en utilisant le bouton de capture de la console.

La capture vidéo n'est pas supportée.

Amélioration générale de stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur.

Rien de folichon en somme, mais il faudra bien installer cette mise à jour pour profiter des derniers jeux et des fonctionnalités en ligne. Vous pouvez vous procurer une Nintendo Switch (modèle OLED) à partir de 310,49 € sur Amazon.fr.