MISE À JOUR Xbox : Auto HDR et FPS Boost optionnels sur les jeux rétrocompatibles, du neuf pour gérer ses jeux et plus avec le patch de mars

Microsoft met régulièrement à jour ses consoles Xbox pour proposer des correctifs et fonctionnalités inédites, et ce sera encore le cas ce mois-ci avec un nouveau firmware pour les deux générations de machine, accompagnés par du neuf pour d'autres parties de l'écosystème. Sur next-gen, il sera par exemple possible d'activer ou désactiver les fonctions FPS Boost et Auto HDR pour les jeux rétrocompatibles. Sur Xbox One, Xbox Series X et S, l'application Accessoires Xbox sera mise à jour pour préparer l'arrivée du nouveau Casque sans fil Xbox (ce sera aussi le cas sur PC), les programmes TV vont disparaître de OneGuide et des options ont été ajoutées pour mieux gérer ses jeux.

Enfin, sur mobiles, les Succès vont de nouveau pouvoir être consultés via l'application Xbox. Le détail de ces innovations, dont le déploiement est prévu dans les prochains jours, est précisé ci-dessous.

Personnalisez votre expérience avec le Casque sans fil Xbox, sur console ou sur PC

Le 16 mars, lors de la sortie du Casque sans fil Xbox, l’application Accessoires Xbox sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC Windows 10 sera mise à jour. L’application vous permettra de personnaliser votre expérience audio grâce aux paramètres d’égaliseur, au boost des basses, à la sensibilité de la fonctionnalité de sourdine automatique, à la gestion du micro et de la luminosité de ce dernier. Le casque pourra rester à jour grâce à des mises à jour sans fil depuis votre console, ce qui vous assure d’obtenir une expérience audio premium qui continuera à évoluer.

Assurez-vous d’installer les dernières mises à jour Windows pour profiter des fonctionnalités de personnalisation via l’application Accessoires Xbox sur les appareils Windows 10.

De nouveaux paramètres pour l’Auto HDR et le FPS Boost pour les jeux rétrocompatibles

En février, l’équipe Xbox annonçait que les jeux rétrocompatibles allaient encore s’améliorer grâce à la fonctionnalité FPS Boost. Mais il est important que vous puissiez toujours être libre de choisir de quelle manière vous souhaitez jouer à vos titres préférés. À partir du mois de mars, vous pourrez donc choisir d’activer ou de désactiver les fonctions FPS Boost et Auto HDR.

Dans les paramètres de gestion de votre jeu, vous aurez accès à plus d’options, dont celle d’activer ou de désactiver l’Auto HDR et le FPS Boost. Lorsque vous redémarrerez votre titre, ces options prendront effet et vous pourrez le vérifier en appuyant sur le bouton Guide : ces fonctionnalités seront affichées ou absentes à l’écran, sous l’horloge. Tous les jeux ne seront pas compatibles avec ces fonctionnalités.

Les Succès reviennent dans l’application mobile Xbox

Les Succès sont de retour ! La communauté les a demandés, nous avons entendu. Dès ce mois, nous testons différentes expériences pour inclure les Succès sur l’application mobile, qui seront disponibles pour une sélection restreinte de joueuses et joueurs au départ avant de devenir accessibles à toutes et tous.

Cette première mise à jour inclura une liste de Succès dans l’application, un écran qui détaille ces derniers et des notifications lorsque vous débloquerez un Succès. Nous avons d’ores et déjà prévu une mise à jour supplémentaire dans les mois qui viennent, qui ajoutera des fonctionnalités populaires, comme un système de classements.

Une nouvelle manière de gérer vos abonnements Xbox

Il sera désormais possible de gérer vos abonnements depuis votre console Xbox. Vous pourrez ainsi facilement retrouver les informations sur vos abonnements, comme les dates de paiement et de fin d’abonnement, et plus encore. Cela vous permettra également de mettre à jour vos options de paiement ou vos informations, d’en apprendre plus sur les différents abonnements disponibles et de changer d’abonnement. Vous trouverez toutes ces options dans les Paramètres, puis dans Compte.

Les programmes TV dans OneGuide disparaissent

En restant attentifs à vos retours et à vos habitudes, nous continuons à faire évoluer l’expérience Xbox. Dès le mois de mai, les programmes TV disparaitront de OneGuide sur Xbox One. Vous pourrez continuer à utiliser OneGuide pour afficher vos appareils connectés en HDMI ou en USB, mais vous ne pourrez plus accéder à la liste des programmes comme auparavant.

Il devient plus facile de gérer ses jeux

Nous avons amélioré le temps de chargement lorsque vous accédez à l’option Gérer dans Mes Jeux & Applications. Si vous achetez un jeu dans le Store qui dispose d’une version Xbox One et Xbox Series X|S, l’écran Gérer affichera clairement ce qu’il est préférable de télécharger pour votre console. Vous pourrez cliquer sur Choisir le contenu à télécharger plutôt que de simplement sélectionner Installer tout.