MISE À JOUR Xbox One : Clubs Officiels et gestion de la bibliothèque simplifiée avec le firmware de juin 2020

C'est quasiment tous les mois que Microsoft nous propose des améliorations du firmware de ses Xbox One. Bien que la Xbox Series X approche à grands pas, le constructeur a encore des améliorations de cette gamme à livrer à la communauté, et c'est encore le cas aujourd'hui avec la mise à jour de juin 2020.

Trois grosses nouveautés se démarquent : un système de labels différenciant les jeux achetés de ceux téléchargés via un abonnement, un affichage plus clair de votre souscription Xbox Game Pass ou Xbox Live Gold en cours, ou encore des Clubs Officiels gérés par les développeurs. Tous les détails sont disponibles ci-dessous.

Gérer votre collection digitale

Il est devenu commun que la collection d’une joueuse ou d’un joueur ne soit plus exclusivement constituée de titres stockés sur des disques, mais aussi de jeux achetés en version numérique ou téléchargés via un abonnement comme le Xbox Game Pass. Il est souvent difficile de décider quels titres garder sur votre support de stockage lorsque celui-ci vient à manquer d’espace. La mise à jour de juin 2020 ajoute des labels sur les tuiles représentant vos jeux dans la section Mes Jeux & Applications, mais aussi sur la page d’accueil et dans le Guide. Ainsi, il est désormais possible de déterminer un coup d’œil la manière dont on s’est procuré un jeu. Cette nouvelle fonctionnalité concerne les titres inclus dans le Xbox Game Pass, issus du Xbox Live Gold et faisant partie du catalogue EA Access.

Votre type d’abonnement en évidence

Les membres Xbox Game Pass ou Xbox Game Pass Ultimate ainsi que les abonnés Xbox Live Gold verront également apparaître un badge à côté de leur Gamertag à l’accueil et au sein du Guide. Nous souhaitons également que les membres du Xbox Game Pass puissent trouver facilement le contenu qui leur est réservé. Lorsqu’un nouveau membre s’inscrit, le bloc comprenant le contenu du Xbox Game Pass sera automatiquement mis en évidence en apparaissant en premier à l’accueil de sa Xbox One, pour qu’il puisse découvrir de nouveaux jeux instantanément.

Les Clubs Officiels sont désormais certifiés

L’équipe Xbox continue à chercher à rassembler les joueuses et les joueurs et l’activité des Clubs sur Xbox One depuis leur lancement va dans ce sens. Une myriade de Clubs ont vu le jour, qu’ils soient créés par les fans ou officiels, par les créateurs du jeu, et ces Clubs sont devenus essentiels pour les diverses communautés qui animent l’écosystème Xbox.

Mais qu’est-ce qui différencie les Clubs Officiels de ceux créés par des fans ? Les Clubs Officiels sont lancés et gérés par les développeurs eux-mêmes, aidés de leurs community managers, et représentent une source d’informations officielle. Avec la multiplication des Clubs, il peut être difficile de discerner un Club Officiel d’un Club de fans, nous avons donc ajouté de nouveaux badges permettant de comprendre instantanément si un Club est géré directement par les développeurs d’un jeu.