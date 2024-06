MONOPOLY : le jeu de société culte bientôt de retour en passant par la case départ

Depuis une décennie, Ubisoft s'est attaqué au cultissime jeu de société qu'est le Monopoly avec par exemple MONOPOLY pour Nintendo Switch / MONOPOLY PLUS ou MONOPOLY Madness. Durant le pré-show de l'Ubisoft Forward de ce lundi, c'est avec une certaine surprise que nous avons ainsi découvert non pas un DLC de plus pour le jeu de 2014, mais une toute nouvelle production baptisée simplement MONOPOLY, développée par Engine Software. Bon, les bases restent bien sûr les mêmes, mais l'enrobage visuel sera lui actualisé, de même que le gameplay.

Ce MONOPOLY est attendu en septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store) et Amazon Luna. Il nécessitera une connexion Internet et un compte Ubisoft pour les fonctionnalités multijoueurs et en ligne, en plus des abonnements requis selon la plateforme.

MONOPOLY est de retour avec un nouveau look et une expérience de jeu améliorée. Achetez, vendez, échangez des propriétés et développez votre empire dans cette adaptation fidèle du jeu de notre enfance ! Lancez les dés, commencez une nouvelle partie et plongez-vous dans une ville passionnante entièrement animée en 3D. UN PLATEAU QUI PREND VIE Avec une qualité digne de la nouvelle génération et une ville détaillée en 3D, MONOPOLY emmène la franchise emblématique au niveau supérieur.

Déplacez-vous sur le plateau pour explorer la ville et ses différents quartiers, ou espionnez vos adversaires avant votre prochaine action.

Avec ces cycles jour/nuit et sa météo, admirez les matinées ensoleillées de la ville se transformer en nuits orageuses. L'EXPÉRIENCE D'UN JEU DE PLATEAU Ressentez l'essence d'un jeu de plateau dans toutes vos décisions alors que vous achetez, vendez et échangez pour atteindre la victoire.

Vous pouvez à présent manipuler votre pion, le faire se déplacer et sauter. Vous voulez vous venger de votre faillite ? Renversez les pions du responsable ! UN INCONTOURNABLE DES JEUX EN FAMILLE Jouez avec six joueurs maximum dans votre salon ou faites des parties en ligne pour affronter les autres magnats de l'immobilier du monde entier. MONOPOLY prend aussi en charge le cross-play !

Choisissez de partager une manette avec tous les joueurs ou d'avoir chacun la sienne !

Personnalisez vos dés et découvrez votre pion préféré sous un nouveau jour.

Voici ce qu'a déclaré Eugene Evans, vice-président senior de la stratégie numérique et des licences de Wizards of the Coast :

Alors que MONOPOLY approche de son 90e anniversaire, nous sommes ravis de travailler avec Ubisoft pour proposer une toute nouvelle version du jeu classique, une version qui plonge véritablement les joueurs dans le numérique et donne vie aux quartiers et aux emplacements du plateau comme jamais auparavant. Cette collaboration avec Ubisoft met en évidence notre stratégie continue visant à développer notre portefeuille de jeux numériques et à étendre la portée de nos marques emblématiques aux joueurs du monde entier.

