Monster Hunter Rise joue la carte des filtres pour son trailer de lancement sur PC

L'année 2022 va commencer fort pour les joueurs PC avec notamment la sortie d'ici quelques jours de Monster Hunter Rise sur Steam. Le jeu de Capcom lancé en mars 2021 sur Switch va donc s'ouvrir aux ordinateurs, avec tout un tas de nouveautés en partie techniques déjà exhibées au Tokyo Game Show 2021 pour plaire aux joueurs sur ce support. Et ce sont justement elles qui sont au cœur de la bande-annonce de lancement d'ores et déjà mise en ligne.

La plus frappante, ce sont les filtres, permettant d'avoir un rendu en noir et blanc ou sépia et de les combiner avec des styles japonais, shogun et cinéma. Cette version prend également en charge les écrans ultra-larges, la 4K avec des textures en haute résolution et dispose d'un framerate non bridé. Bien entendu, tout le contenu déjà disponible sur la console de Nintendo sera inclus. Quelques visuels mettant en valeur ces nouveautés sont à retrouver en page suivante.

Monster Hunter Rise sortira sur Steam mercredi prochain, le 12 janvier, et peut être précommandé chez Gamesplanet au prix de 47,99 €. Une extension payante baptisée Sunbreak sortira cet été, aussi bien sur PC que sur Switch.