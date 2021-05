Monster Hunter Stories 2 : nouveau trailer et gameplay pour les œufs et la personnalisation des gênes des Monsties

Capcom tenait aujourd'hui un nouveau Monster Hunter Digital Event, pour nous parler de la mise à jour 3.0 de Monster Hunter Rise, et de l'imminent Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Ce dernier avait eu droit à un trailer la semaine dernière, place déjà à une nouvelle bande-annonce introduite par le producteur Ryozo Tsujimoto.

Nous y retrouvons notre héros en proie à bien des doutes, alors qu'il veut défendre le dernier Rathalos face à une humanité qui veut éteindre l'espèce, mais aussi le mythique Nergigante, ou encore Avinia et sa monture Frostie. Elle sera l'une de nos alliés lors de ce périple mouvementé.

Capcom a aussi présenté la mécanique de Rite de Transmission, qui nous invite à trouver et faire éclore des œufs, avec la possibilité de leur transmettre des gènes pour créer des Monsties uniques qui combattront à nos côtés. L'association de ces gênes sur un tableau à 9 cases pourra donner lieu à des associations et des bonus variés, voire des talents spéciaux comme celui des Quatre Condamnés de Generations.

La date de sortie de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est fixée au 9 juillet 2021 sur PC et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

