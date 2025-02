Monster Hunter Wilds : la presse française dévoile ses notes

Les fans comptent les jours avant la sortie de Monster Hunter Wilds, le nouvel opus de la célèbre franchise de Capcom. Son prédécesseur, Monster Hunter World, compte plus de 28 millions d'exemplaires vendus, autant dire que la pression était grande pour les développeurs. Après la presse anglophone, c'est la presse française qui livre son verdict.

Là encore, les notes de Monster Hunter Wilds sont excellentes. « Capcom réussit une fois de plus à sublimer la recette qui a fait le succès de la franchise » pour ActuGaming, Gameblog assure que « les fans peuvent y aller les yeux fermés, tandis que les néophytes ont ici une porte d’entrée parfaite pour mettre un pied dans la licence », « Monster Hunter Wilds reprend l'ensemble des ingrédients de la formule gagnante de son illustre aîné, en la faisant évoluer dans la bonne direction » pour JeuxActu et JeuxVideo.com affirme qu'« il n'a jamais été aussi plaisant de se mettre à Monster Hunter qu'aujourd'hui ». Gamekult est un peu plus mitigé et explique que « si les bases addictives du jeu sont toujours là, elles s’avèrent malgré tout entravées par une simplification parfois outrancière des mécaniques de jeu ».

La date de sortie de Monster Hunter Wilds est fixée au 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.