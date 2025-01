Monster Hunter Wilds va de nouveau se laisser approcher, avec une créature bien connue faisant son retour

Si Capcom nous a vendu du rêve pour l'avenir lors des Game Awards 2024 en annonçant le développement d'une suite à Ōkami et un Onimusha: Way of the Sword pour 2026, il va démarrer cette année 2025 en trombe avec l'une de ses licences fer de lance en sortant Monster Hunter Wilds. Le jeu de chasse a enchaîné les bandes-annonces et révélations ces derniers mois et les joueurs n'attendent plus qu'une chose, pouvoir à nouveau poser les mains dessus, voire pour la première fois pour ceux n'ayant pas eu le temps d'essayer la bêta fin octobre et début novembre. À ce sujet, le producteur Ryozo Tsujimoto a effectué une annonce qui va ravir tout le monde au travers d'une vidéo.

Eh oui, une deuxième bêta ouverte est donc prévue pour Monster Hunter Wilds, qui en plus d'inclure tout le contenu de la précédente va permettre de combattre le Gypceros, une créature présente dans de nombreux jeux depuis le premier épisode de 2004 et qui a la particularité d'aveugler ses ennemis, d'où la mise en scène. Il sera possible de transférer le personnage déjà créé précédemment, dont les données pourront à leur tour être utilisées dans la version commerciale à son lancement.

En plus de l'accessoire Peluche Felyne, de nouveau offert, un pack d'objets servira de récompense. C'est donc l'occasion parfaite si vous aviez raté la précédente et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Capcom a décidé d'en organiser une autre. Si les développeurs ont donc pris en compte les retours et ajustent le jeu final, les modifications ne seront toutefois pas répercutées ici (performance, changements d'armes, hitstop, ergonomie, etc.).

Cette bêta ouverte se déroulera encore une fois sur deux week-ends, du vendredi 7 février à 4h00 au lundi 10 à 3h59, puis du 14 au 17 aux mêmes horaires. Même si vous n'êtes pas abonnés aux services en ligne sur consoles, il sera possible d'en profiter.

Au passage, une vidéo d'introduction à la licence avait été diffusée en décembre avec Daisy Ridley en guise de narratrice, un bon coup marketing même si cela n'apporte rien de plus.

Pour rappel, Monster Hunter Wilds sortira le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous pouvez le précommander chez Gamesplanet au prix de 62,99 € ou 79,99 € via Amazon ou à la Fnac sur consoles.