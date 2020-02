Monster Hunter World: Iceborne, le Brachydios Tempête et le Rajang Orage confirmés pour la mise à jour 3 en vidéo

Capcom n'a pas prévu de relâcher la pression autour de Monster Hunter: World en 2020, alors que les acheteurs de l'extension Iceborne auront droit à du contenu supplémentaire tous les mois.

L'éditeur avait promis deux variantes de monstres pour mars prochain, et il n'a pas menti. Il introduit officiellement les féroces créatures, elles qui amèneront « les combats les plus brutaux de votre vie de chasseur » : le Brachydios Tempête et le Rajang Orage. Comme le laisse présager la bande-annonce qui leur est dédiée, ces monstres élémentaires risquent bien de nous donner du fil à retordre.

Nous pourrons les défier suite à la mise à jour 3, prévue pour le mois prochain à une date encore non précisée sur PS4 et Xbox One, et via un patch en avril sur PC.

