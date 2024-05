Mortal Kombat 1 : Homelander prend son envol dans un premier aperçu fracassant, mais sans sa star

Ce week-end avait lieu la CCXP de Mexico, où Ed Boon s'est rendu. C'est à l'occasion de cette convention que la bande-annonce de la saison 4 de The Boys a été diffusée et, après bien des jours de teasing par le CCO de NetherRealm Studios, c'est donc tout naturellement là qu'un premier véritable aperçu in-game de Homelander s'est montré. Pour rappel, il avait été précisé avant le lancement de Mortal Kombat 1 que son Kombat Pack inclurait le Protecteur tiré de la série au printemps 2024. Depuis, nous avons déjà eu droit à Omni-Man, Quan Chi, Peacekeaper et Ermac, ainsi qu'à Tremor, Khameleon et Janet Cage en tant que Kombattants Kaméo, Mavado s'apprêtant à débarquer ce mardi 7 mai.

En plus de Homelander et de son obsession pour le lait, nous découvrons également Ferra, la Kombattante Kaméo qui suivra sa sortie et qui avait également été teasée ces derniers jours. Avec l'arrivée de la saison 4 de The Boys le 13 juin, date qu'indique la description de la vidéo, il y a fort à parier que l'arrivée de Homelander ne sera pas trop éloignée. D'ici là, nous aurons droit à une traditionnelle vidéo détaillant son gameplay.

Les fans d'Antony Starr seront toutefois un peu déçus de ne pas entendre sa voix, car c'est Chris Cox qui doublera son personnage dans le jeu. Il était déjà derrière le Terminator dans Mortal Kombat 11. Pour le reste, ça s'annonce bien violent ! Il ne restera ensuite que Takeda Takahashi.

Par ailleurs, la Saison 5 du mode Invasions a été lancée récemment, dont vous pouvez retrouver la bande-annonce ci-dessous :

Si vous souhaitez vous procurer Mortal Kombat 1, il est vendu dès 47,18 € sur Amazon. Sur PC, Gamesplanet le propose à 62,99 €.