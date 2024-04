Mortal Kombat 1 : Ermac est légion, une date et du gameplay mortel sorti d'outre-tombe pour le voir en action

Sorti en septembre dernier, Mortal Kombat 1 poursuit sa route avec l'ajout régulier de nouveaux Kombattants via son Kombat Pack. Pas trop de surprises de ce côté puisque son contenu avait été dévoilé bien avant le lancement, malgré le cas Janet Cage sans doute là pour ne spoiler le scénario. Les joueurs ont donc déjà pu poser les mains sur Omni-Man, Quan Chi et Peacekeaper ces derniers mois. Bien qu'Homelander était à la base prévu pour ce printemps 2024, il ne sera pas le prochain, car c'est Ermac qui vient d'être daté, bande-annonce de gameplay à l'appui.

Bande-annonce VO

Ce ninja de l'Outworld maîtrisant la télékinésie est une agrégation d'âmes au sein d'un même corps, d'où le fait qu'il s'exprime au pluriel, donnant lieu à des attaques spectrales particulièrement stylées. Sa Fatality à base de démembrements à distance est particulièrement jouissive à voir ! Pour le coup, le Général Shao a été réduit en « Big Ermac » bien saignant...

Bande-annonce VF

Il fera son arrivée dès la semaine prochaine, le mardi 16 avril pour les possesseurs du Kombat Pack. Les autres devront patienter une semaine, jusqu'au 23 avril, avant de pouvoir se le procurer.

Ermac est un personnage mystérieux, car il est une fusion de nombreuses âmes liées entre elles par la magie noire de Quan Chi, destinées à fonctionner comme un ensemble d'esprits. Mais ce sort fut temporairement annulé lorsqu'Ermac fut vaincu par Mileena et que l'esprit du roi Jerrod, souverain décédé de l'Outremonde et l'une des âmes de la collection d'Ermac, prit le contrôle et rejoignit la famille royale, aidant le règne de l'impératrice Mileena. Finalement, l'amalgame d'âmes rétablit le contrôle et Ermac se retira dans les ombres de l'Outremonde. N'étant plus l'esclave de Quan Chi, ni lié à la famille royale de Mileena, il doit se trouver une cause à défendre ! Dans ce trailer de gameplay, ses mouvements dévastateurs sont mis en valeur, notamment sa capacité à se téléporter, à léviter et à utiliser une multitude d'âmes pour attraper, soulever et frapper ses adversaires au sol.