Mortal Kombat 1 : Homelander a les yeux revolver dans sa bande-annonce de gameplay, sa sortie est proche

Sorti l'année dernière, Mortal Kombat 1 continue d'étoffer son roster de Kombattants au fil des mois par l'intermédiaire d'un Kombat Pack riche en collaborations musclées, mais pas seulement. Les joueurs ont donc d'ores et déjà pu poser les mains sur Omni-Man, Quan Chi, Peacekeaper et Ermac, avec également plusieurs Kombattants Kaméo dans leur sillage, à savoir Tremor, Khameleon, Janet Cage et Mavado. Le prochain en lice n'est autre que Homelander de The Boys, promis dès le départ pour une sortie au printemps et qui s'était rapidement montré au début du mois à l'occasion de la CCXP de Mexico. Sa date de sortie nous est désormais connue et une bande-annonce de gameplay tout à fait savoureuse a donc été diffusée pour pleinement nous montrer de quoi il sera capable. À ne pas regarder si vous allez prendre l'avion !

Bande-annonce VF

La sortie de celui qui se fait appeler en français le Protecteur est donc fixée à la semaine prochaine, au mardi 4 juin, du moins pour les possesseurs du Kombat Pack. Les autres joueurs devront pour ne pas changer patienter une semaine avant de pouvoir l'acheter à partir du 11 juin. Pour rappel, il n'est pas doublé par Antony Starr.

Le trailer met également en exergue Ferra, la prochaine Kombattante Kaméo attendue le mois prochain sans plus de précision.

Le Protecteur est l'un des êtres les plus puissants de la planète et le chef des Sept, une équipe de super-héros d'élite, propriété de Vought International qui en assure aussi la gestion. Dans un monde où existent les « Supers », il est le plus fort d'entre eux. Le Protecteur se présente comme un modèle de patriotisme, le défenseur ultime, mais ne vous fiez pas à son physique de star de cinéma ou à son incroyable popularité. C'est un sociopathe meurtrier et narcissique, au besoin insatiable de reconnaissance, d'amour et de pouvoir. Pour le Protecteur, l'anéantissement de ses ennemis et la soif de pouvoir ne se limitent pas à son propre monde. Des rivaux venus d'autres royaumes subiront aussi son courroux. Comme on peut le voir dans la nouvelle vidéo, le Protecteur écrase ses adversaires grâce à sa force de titan, ses attaques aériennes et les rayons laser qui sortent de ses yeux.

Bande-annonce VO

Par la suite, il ne restera plus que Takeda Takahashi comme personnage jouable additionnel. Actuellement, le Kombat Pack est vendu seulement 15,99 € sur le PlayStation Store au lieu de 39,99 €, c'est donc le moment idéal d'en profiter si vous jouez sur PS5. Chaque Kombattant coûte sinon 7,99 € à l'unité, tandis que les Kombattants Kaméo sont proposés à 4,99 €.

Mortal Kombat 1 est lui vendu 34,99 € à la Fnac et même dès 33,99 € sur Amazon.

Voir aussi : The Boys : la saison 4 se montre dans une bande-annonce calme mais sanglante