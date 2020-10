Mortal Kombat 11 Ultimate, Johnny Cage s'improvise monsieur météo et présente Rain en vidéo

Comme ne le dit pas le dicton, après la pluie vient... Johnny. Eh oui, après une bande-annonce de gameplay servant à exhiber comme il se doit les offensives de Rain, l'un des trois personnages jouables supplémentaires à venir dans le Kombat Pack 2 et Mortal Kombat 11 Ultimate, c'est une autre vidéo dédiée au demi-dieu qui vient d'être partagée, cette fois narrée par l'acteur à la langue bien pendue, qui reste assez sérieux.

Il nous présente donc le personnage, issu d'une famille pauvre et qui a donc rejoint les rangs de l'armée d'Edenia, où il s'est révélé être un génie du combat et s'est fait une sacrée réputation. Sauf qu'il en voulait toujours et a appris qu'il était en réalité le fils du dieu Argus et cherche désormais à assurer sa place au sein du panthéon d'Edenia.

Mortal Kombat 11 Ultimate et le Kombat Pack 2 sont attendus le 17 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Vous pouvez d'ores et déjà précommander une copie physique sur Amazon au prix de 59,99 € peu importe la plateforme.