Mortal Kombat 11: Aftermath, le Johnny Cage du passé résume les évènements du scénario à sa manière en vidéo

Vous reprendrez bien encore une bande-annonce de Mortal Kombat 11: Aftermath en attendant sa sortie demain ? En plus du trailer de lancement diffusé la semaine dernière et des différentes vidéos dédiées à chaque nouveau membre du roster, NetherRealm Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment jouent désormais la carte de l'humour par l'intermédiaire du seul et plus vraiment unique (les timelines, tout ça) Johnny Cage. Attention spoilers si vous n'avez pas achevé le scénario du jeu de base.

Au cours de l'intrigue de Mortal Kombat 11, le cours du temps est totalement perturbé par Kronika et il en résulte la rencontre entre personnages de différentes époques de la saga, dont un Johnny Cage encore acteur de cinéma arrogant, qui va donc croiser la route de son alter ego du futur alors en couple avec Sonya Blade. C'est ce combattant vraiment pas sérieux pour un sou qui nous résume les différents affrontements ayant mené à un ultime assaut sur le bastion de l'Elder God, marqué par la victoire de Liu Kang alors devenu dieu du feu.

Ce dernier s'apprêtait à restaurer l'histoire alors que le rideau tombait. Dans Aftermath, nous allons enfin connaître la suite, avec Shang Tsung débarquant accompagné de Fujin et Nightwolf, qui vont le mettre en garde ainsi que Raiden, leur disant qu'il est nécessaire de posséder la couronne du temps de Kronika. Il va donc falloir retourner vers le futur passé pour la récupérer...

Pour découvrir de quelle manière tout cet imbroglio temporel va se conclure, rendez-vous dès demain sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia pour découvrir Mortal Kombat 11: Aftermath.

