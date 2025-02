MotoGP 25 officialisé et daté, quelles nouveautés cette année ?

Comme chaque année, Milestone lancera un jeu vidéo de course sous licence officielle MotoGP. L'opus de 2024 introduisait une mécanique très intéressante, le Marché des Pilotes, mais ce MotoGP 25 sera un peu plus avare en grosses nouveautés, il faudra se contenter de belles améliorations ici et là, les fans pourront notamment s'essayer aux disciplines Motard, Flat Track et Minibikes :

Les joueurs de MotoGP 25 vont pouvoir également découvrir les circuits de Brno en République tchèque et de Balaton Park en Hongrie, tandis que les graphismes vont être revus à la hausse grâce à l'Unreal Engine 5, vous pouvez admirer des images sur la seconde page. Enfin, bonne nouvelle pour les néophytes, un mode arcade permettra de piloter les deux roues sans se prendre la tête. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet opus :

Compétences techniques, force mentale et passion inébranlable seront des ingrédients essentiels pour tout pilote de MotoGP souhaitant laisser une empreinte durable dans ce sport. Ce mélange unique de qualités se résume en un concept : la passion de la course, l'essence même de MotoGP 25, qui réunit tous les éléments pour offrir aux fans l'expérience virtuelle la plus aboutie du MotoGP à ce jour.

L'une des plus grandes nouveautés de ce nouvel opus est l'ajout des séances d'entraînement. Comme les vrais pilotes, les joueurs auront l'opportunité de s'entraîner en dehors de la compétition, de peaufiner leur technique et d'améliorer leurs compétences dans les disciplines Motard, Flat Track et Minibikes. Ces défis exclusifs se dérouleront sur des circuits originaux nichés dans des environnements immersifs spectaculaires.

Quel que soit leur niveau, tous les joueurs pourront exprimer leur passion pour la course grâce à la nouvelle expérience arcade, un mode de pilotage simplifié accessible dans toutes les catégories de motos et tous les modes de jeu. Cette option permet à ceux qui ne sont pas familiers avec la simulation de moto de ressentir toute l'adrénaline de la course sans complexité.

Mais l'expérience ne s'arrête pas à la physique du jeu : dans MotoGP 25, chaque détail pourra être vu et ressenti grâce au moteur Unreal Engine 5 et un son de moto entièrement retravaillé, capturé lors de sessions d'enregistrement en direct des véritables machines. Cela permettra une immersion totale et réaliste dans l'univers du MotoGP.

Très apprécié dans le précédent opus, le Marché des Pilotes ainsi que les Commissaires FIM MotoGP font leur grand retour. Et ce n'est pas tout, puisque qu'un nouveau système de développement des motos permettra aux joueurs de mieux contrôler l'évolution de leur machine au fil de la saison, tout en relevant le défi de gérer les relations sociales dans le paddock pour plonger encore plus profondément dans la vie d'un véritable pilote.

Ceux qui veulent tester leurs limites face aux meilleurs apprécieront le cross-play intégral* disponible dès la sortie, ainsi que le nouveau mode de courses classées, où il sera possible d'affronter des adversaires de même niveau. Le LiveGP Championship* fait également son retour avec de nouveaux défis, tandis que le mode écran partagé à deux joueurs sera idéal pour des courses endiablées entre amis, confortablement installés sur le canapé.

Encore une fois, la communauté pourra laisser libre cours à sa créativité grâce aux outils d'édition intégrés au jeu. Du créateur de casques, où l'un des designs de joueurs a même été transformé en véritable casque porté par Maverick Viñales lors du GP de Saint-Marin en septembre dernier, aux numéros de course, patchs, stickers et nouvelles émoticônes de podium, chacun pourra personnaliser son pilote virtuel et partager ses créations avec le monde entier, toutes plateformes confondues*.

*Le Cross-play, le mode LiveGP et le partage de contenus ne sont pas disponibles sur la version Nintendo Switch.