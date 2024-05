MultiVersus : 2 grands méchants du cinéma confirmés dans la délirante bande-annonce de lancement

C'est la semaine prochaine que sera de retour MultiVersus, le jeu de combat qui regroupe un tas de personnages des franchises de Warner Bros. Le titre a passé quelques mois à l'ombre pour que Player First Games peaufine sa copie, mais le brawler free-to-play arrive, avec des personnages inédits.

Les studios ont partagé la bande-annonce de lancement avec un peu d'avance, les personnages déjà connus s'affrontent, nous retrouvons Finn, Velma, le Géant de Fer, Wonder Woman ou encore Rick, mais également le Joker. L'ennemi de Batman a été officialisé il y a quelques jours, mais il ne sera pas le seul personnage inédit pour le retour de MultiVersus : comme le montre la fin de la vidéo, Jason Voorhees (Vendredi 13) et l'Agent Smith (Matrix) seront à ses côtés !

Une Saison 1 sous le signe des grands méchants. Warner Bros. Games et Player First Games ont par ailleurs partagé il y a quelques jours une autre vidéo, consacrée au mode PvE Failles, qui permettra de varier les plaisirs entre deux matchs en PvP. L'éditeur nous présente tout cela :

Le mode Failles incorpore de nombreux rebondissements inattendus, des combats de boss aux mini-jeux, tout en offrant des mises à jour de contenu régulières pour toujours plus de fun. Chaque faille est composée de chapitres, constitués de différents nœuds faits de combats et de défis. Chaque nœud contient des mutateurs uniques pour différents scénarios de combat. En terminant les objectifs des nœuds et en remportant des combats, les joueurs peuvent gagner des récompenses ainsi que des gemmes, à utiliser pour améliorer les statistiques et obtenir des effets spéciaux.

La date de sortie de MultiVersus est fixée au 28 mai 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.