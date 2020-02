My Hero One's Justice 2 : Gang Orca annoncé jouable avec un premier visuel, un mode Arcade dévoilé

Le roster de My Hero One's Justice 2 sera décidément bien rempli, de nouveaux personnages étant annoncés régulièrement ces dernières semaines. Après Kendo Rappa et les deux élèves du lycée Shiketsu que sont Camie Utsushimi et Seiji Shishikura, c'est un Héros professionnel qui est dévoilé dans le dernier numéro du Weekly Shonen Jump.

Oui, l'impressionnant Gang Orca viendra faire respecter l'ordre et permettra visiblement à l'arc de l'Examen des Licences Provisoires d'être recréé en jeu, les principaux protagonistes étant désormais tous inclus. De son vrai nom Kugo Sakamata, il possède toutes les capacités d'un épaulard grâce à son Alter, pouvant notamment paralyser ses cibles avec des ultrasons et disposant d'une force suffisante lui ayant permis d'être classé 11e au classement japonais des Héros, avec dans le jeu des attaques à longue portée. Par ailleurs, le scan révèle qu'un mode Arcade sera présent avec trois voies par personnage (α, β et γ), des conversations inédites visibles après chaque combat et diverses récompenses.

My Hero One's Justice 2 verra le jour le 13 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC, nous ne serions pas surpris que Gentle Criminal et La Brava soient annoncés d'ici là.

