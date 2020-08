My Hero One's Justice 2 : Mei Hatsune, le mode Photo et de nouveaux costumes présentés en images et vidéos pour leur sortie

Depuis le mois dernier, Bandai Namco fait la promotion de Mei Hatsume, deuxième personnage jouable en DLC de My Hero One's Justice 2. Entre de multiples visuels aguicheurs et du gameplay diffusé à l'occasion du décevant Play Anime Live, il ne manquait plus qu'une chose : sa date de sortie. Comme bien souvent avec l'éditeur pour ses récentes productions, nous sommes mis devant le fait accompli puisque la belle est disponible depuis quelques heures sur les boutiques en ligne pour 3,99 € à l'unité, mais ça n'empêche pas de profiter de sa bande-annonce de lancement.

Il restera encore trois personnages devant intégrer le Season Pass coûtant 19,99 €, dont les identités sont gardées secrètes pour le moment. Au passage, ce n'est pas la seule nouveauté payante à être commercialisée ce jeudi, puisque la tenue de cheerleader de Mei est elle vendue 1,99 € avec ses dix variations de couleur, tandis que des costumes Outlaw pour les Vilains sont disponibles dans un pack à 11,99 € et non inclus dans le pass, évidemment. Quelques visuels inédits ont pour l'occasion été diffusés si vous souhaitez vous faire une idée avant de craquer. Au total, ce sont huit accoutrements qui sont inclus, à destination de Tomura Shigaraki - Before Style, Tomura Shigaraki, Crématorium, Himiko Toga, Twice, Mister Compress, Muscular et Kai Chisaki, le tout en dix teintes pour chaque.

Enfin, et là c'est gratuit, le fameux mode Photo vient enfin d'être ajouté que nous découvrons au cours d'une longue vidéo présentant toutes ses possibilités, entre le choix de poser en Portrait ou en Action avec l'ensemble du casting au sein des arènes du jeu, l'ajout d'éléments de décoration, tampons et autres effets visuels. Bref, tout est là pour que les fans de la licence se fassent plaisir. Un équilibrage des personnages a également été effectué via le dernier patch.

Si vous souhaitez vous procurer My Hero One's Justice 2, sachez qu'il est vendu 49,64 € sur Amazon dans sa version PS4. Il est également disponible sur Xbox One, Switch et PC.