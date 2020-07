My Hero One's Justice 2 : Mei Hatsume nous fait voir triple avec sa galerie de visuels

En fin de semaine dernière, nous avons appris la venue en tant que DLC dans My Hero One's Justice 2 de Mei Hatsume, une jeune fille haute en couleur côtoyant la Classe 1-A et Izuku Midoriya dans My Hero Academia. Elle va donc devenir jouable cet été et Bandai Namco n'a pas perdu de temps en diffusant une large galerie de visuels, qui ont vraiment de quoi nous faire voir triple.

En effet, l'éditeur a repris certains screenshots en permutant simplement la tenue portée par Mei et le décor. Dans tous les cas, les fans du personnage ont là de bien beaux visuels à admirer, à retrouver en page suivante.

Une élève prometteuse du Département de Soutien du lycée Yuei, de la Classe 1-H, Hatsume utilise son Alter Zoom pour garder un œil vigilant sur le champ de bataille, en identifiant les opportunités de renverser la vapeur avec son arsenal imprévisible d'articles de soutien tel que les Wire Arrow, Electro Booster et Capture Gun.

Un pack Outlaw Suit et un mode Photo sont également attendus dans le courant de l'été, nous ne devrions pas tarder à avoir une date, à moins que le tout soit mis à disposition du jour au lendemain, une méthode que semble privilégier Bandai Namco dernièrement. Dans tous les cas, My Hero One's Justice 2 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, pouvant être acheté 39,99 € sur Amazon.