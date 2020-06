My Hero One's Justice 2 : un mode Photo bientôt implémenté

La semaine dernière, My Hero One's Justice 2 a eu droit à une mise à jour ajoutant le doublage anglais et permettant la venue de Hawks au sein du roster, en plus d'un pack de costumes de pom-pom girl. Bandai Namco en a encore sous le coude, avec notamment 4 autres personnages en DLC, mais aussi une sympathique amélioration annoncée dans le prochain numéro du V Jump.

ryokutya2089, encore lui, indique en effet qu'un mode Photo va être ajouté. Celui-ci permettra de choisir jusqu'à quatre personnages à faire apparaître dans l'arène de notre choix, que ce soit via un mode Portrait pour des photos de groupe ou Scène d'action si vous souhaitez des mises en situation de combat. Les éléments de personnalisation de chaque Héros ou Vilain seront visibles et divers tampons pourront être appliqués. Et en plus de ça, 15 cadres et 14 filtres permettront de sublimer nos créations.

Cet ajout sera disponible au cours de l'été dans My Hero One's Justice 2, disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, que vous pouvez obtenir à 49,99 € sur Amazon.