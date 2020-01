My Hero One’s Justice 2 : le musclé Kendo Rappa annoncé au roster, un mode Mission original dévoilé

Récemment, ce sont surtout Overhaul et Deku qui ont été mis en avant pour la promotion de My Hero One's Justice 2, avec une bande-annonce de gameplay et une publicité, alors que leur confrontation avait juste eu lieu dans l'anime. Bandai Namco fait désormais un petit retour en arrière pour annoncer un nouveau personnage jouable issu de ce même arc, avec une fuite du Weekly Shonen Jump pour ne pas changer.

En effet, c'est la montagne de muscles connue sous le nom de Kendō Rappa que nous pourrons utiliser et qui permettra donc au mode scénarisé de nous faire revivre son affrontement face à Fat Gum et Red Riot. Son Alter est assez original dans sa présentation, se nommant Épaules Fortes et lui permettant justement de bouger ses épaules à vitesse prodigieuse. Dans les faits, il s'en sert pour asséner de puissants coups de poing au corps à corps. L'autre information présentée sur le scan concerne le nouveau mode Mission qui nous mettra à la tête de notre propre agence de Héros où nous pourrons renforcer nos personnages à l'aide de points acquis en missions. Même les Vilains pourront être recrutés !

My Hero One's Justice 2 nous réserve donc encore bien des surprises d'ici sa sortie le 13 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.