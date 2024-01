Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, Hagoromo Otsutsuki déchaîne les éléments et date son arrivée en vidéo

Lancé en fin d'année dernière, Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections n'a pas fini de faire parler de lui cette année, car il bénéficie d'un Season Pass qui donnera accès à cinq personnages jouables supplémentaires, inclus de base dans certaines éditions. Nous avons appris la semaine dernière que leur sortie s'étalera jusqu'à l'automne 2024, avec l'arrivée imminente du premier d'entre eux et non des moindres, Hagoromo Ōtsutsuki. Après les détails et captures d'écran le concernant, Bandai Namco nous révèle désormais sa date de sortie et diffuse par la même occasion une bande-annonce qui va sans doute donner envie à plus d'un joueur de relancer le jeu.

Ainsi, celui qui était appelé le Rikudō Sennin deviendra enfin jouable dès ce jeudi 25 janvier 2024 via le DLC Pack 1, qui devrait pouvoir être acheté séparément à un prix encore non communiqué, le Season Pass coûtant lui 24,99 €. Et comme nous l'avions supposé, sa Technique secrète combinée s'effectuera bien avec ses deux fils Ashura et Indra, pour un déchaînement de puissance assez dingue, surtout visuellement.

Le matchmaking personnalisé sera lui implémenté dès le 24 janvier via une mise à jour gratuite.

Si vous n'avez pas encore craqué pour Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections et êtes intéressés, il est vendu à partir de 47,49 € sur Amazon et Cdiscount, et dès 59,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, des liens avec le passé difficiles à briser