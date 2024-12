Delta Force : une période de sortie toute proche pour la campagne solo Black Hawk Down

L'éditeur Level Infinite et la Team Jade de TiMi Studio ont décidé de faire revivre la franchise Delta Force avec un nouvel opus éponyme, connu sous le titre Delta Force: Hawk Ops pendant un temps. Le FPS a été lancé au début du mois sur PC en Early Access, permettant de découvrir les modes multijoueur, mais les fans de la première heure attendent un autre mode.

Delta Force proposera une campagne solo faisant office de remake de Delta Force: Black Hawk Down, notamment inspirée de la bataille de Mogadiscio de 1993 et du film La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Dans une nouvelle bande-annonce diffusée récemment, les studios annoncent que la campagne Black Hawk Down sera disponible en janvier 2025 dans Delta Force. Les missions seront jouables en solo comme en coopération et promettent une immersion totale grâce à l'Unreal Engine 5.

Si tout cela ne concerne que la version PC, Delta Force sortira également en version finale sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, iOS et Android. En attendant, vous pouvez acheter La Chute du Faucon Noir en Blu-ray à partir de 10 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.