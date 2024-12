Indiana Jones et le Cercle Ancien : les tests et notes de la presse francophone

C'est la semaine prochaine que sortira Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'action et d'aventure à la première personne édité par Bethesda et développé par MachineGames (les récents Wolfenstein). La presse spécialisée anglophone a déjà livré son verdict, place désormais à la presse française.

Dans l'Hexagone, c'est le même son de cloche, en un peu moins dithyrambique tout de même. C'est « une très belle aventure qui reproduit à merveille l’essence du personnage de Spielberg et Lucas » pour JeuxVideo.com, ActuGaming affirme que « la plupart des mécaniques de gameplay marchent bien », le jeu « retranscrit à merveille le Indy des années 80 » pour JeuxActu, c'est « une épopée qui parle évidemment à une génération nostalgique des films d’aventure des années 80 » pour IGN France et Xbox Mag « n'aurait pas pu rêver un meilleur come-back pour Indy ».

La date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est fixée au 9 décembre 2024 sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.